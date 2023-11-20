اللجنة المنظمة لكأس آسيا تقرر التبرع بعوائد تذاكر المباريات للشعب الفلسطيني

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، الاثنين، التبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة لدعم حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وسيتم تخصيص عوائد التذاكر لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتقام البطولة القارية في قطر خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024.

وتلعب مباريات البطولة على تسعة ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخباً وطنيًا تم توزيعها على ست مجموعات.

ومن ضمن هذه الملاعب سبعة استضافت مباريات كأس العالم 2022، وهي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والجنوب وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، إلى جانب ملعبين آخرين هما ستاد جاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة.