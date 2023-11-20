طاقم حكام عُماني لإدارة مباراة السعودية والأردن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، تعيين طاقم حكام عُماني، لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام مضيفه الأردني.

تقام المباراة غدًا الثلاثاء على ستاد عمان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن المباراة سيديرها الحكم العُماني أحمد الكاف وأبو بكر العمري وراشد الغيثي وعمر اليعقوبي.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: السعودية، والأردن، وطاجكستان، وباكستان.

علما أن المنتخب الوطني تعادل مع طاجكستان بنتيجة 1-1، فيما

وفاز المنتخب الوطني على باكستان 4-0 في الجولة الأولى، فيما تعادل منتخب الأردن مع طاجكستان بنتيجة 1-1.