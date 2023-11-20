مانشيني: مواجهة الأردن صعبة.. وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا

شدد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على أن مواجهة الأردن ستكون صعبة.

ويحل الأخضر ضيفًا على الأردن مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نتطلع لتقديم مباراة جيدة غدًا، ونعلم أن المنتخب الأردني قوي وستكون المباراة صعبة".

وأضاف: "التاريخ يوحي دائمًا إلى أنها مباراة صعبة، وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا أمام الأردن".

وتابع: "لم نتأخر في الحضور إلى الأردن، وليست ثقة مفرطة بل روتين نعمل عليه بالوصول قبل يوم من المباراة".

وواصل: "في عالم كرة القدم لا يوجد أمر مضمون، لن نضمن التأهل إلا عندما نؤدي بشكل جيد".

وعن مشاركته بمنتخب شاب أمام باكستان، قال: "اخترت الأفضل، ومباراة باكستان مهمة لأنها الأولى، وجميع اللاعبين محترفين".

واختتم مانشيني تصريحاته: "الحديث مبكر عن كأس آسيا الآن، ولدينا متسع من الوقت، ونفكر حاليًا بمواجهة الأردن".