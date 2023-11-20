الدوسري يثير حيرة جماهير الهلال قبل مواجهة النصر

وجه سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني، الاثنين، رسالة تثير الكثير من التساؤلات لدى جماهير الكرة السعودية.

ويعاني الدوسري من عدة إصابات واحدة في ركبته وأخرى بكاحلة والثالثة بإصبع قدمه، والتي غيبته عن صفوف الهلال خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الدوسري فيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، والتي تكشف عن تطور حالته قبل ديربي الرياض أمام النصر.

كما نشر سالم الدوسري رسالة عبر خاصية "ستوري" سناب شات تحمل كلمة واحدة "Done"، ليثير تساؤلات جماهير الهلال بشأن ما إذا كان الأمر يتعلق بعودة الملاعب.

ويلتقي الهلال مع نظيره النصر في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة.