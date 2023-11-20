إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة بعسير وجازان

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، من إحباط محاولة تهريب 176 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ القبض على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و120 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و 1200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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