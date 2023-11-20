الأخضر تحت 23 يواجه استراليا في ختام الدورة الدولية الودية

يستعد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، غدًا الثلاثاء، لخوض مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر.

يأتي ذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

يستضيف "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الرابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

طبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.