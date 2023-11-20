“الشؤون الاسلامية”: خطبة الجمعة القادمة عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تخصيص خطبة صلاة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، وودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد وجهت الوزارة بتخصيص الخطبة في جميع مناطق المملكة للحديث عن مسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ).

كما تضمن التوجيه التأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء وتربيتهم على الرضا والقناعة.

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