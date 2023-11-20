مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي: المملكة قاطرة النمو وصمام أمان منطقة الشرق الأوسط

أشاد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي يعرب اليعربي، بجهود المملكة فيما يتعلق بملف التغيير المناخي، مؤكدًا أن الجهود الريادية للمملكة جعلتها مصدرًا للإشادات العالمية بما يتعلق بمبادراتها العالمية الخاصة بالبيئة والمناخ.

وخلال تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على هامش مشاركته في ملتقى "العالم العربي، الفرص والتحديات" في جامعة هارفارد، قال اليعربي، إن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وصمام أمان المنطقة، فضلا عن أنها تلعب دورا أساسيا ومحوريا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بمجموعة من الموضوعات المهمة.

وأكد أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي يعرب اليعربي، أن المملكة لها وزنها العالمي، ودعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول المنخفضة الدخل؛ دليل للدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها.

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