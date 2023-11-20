“الشارع السعودي” يستضيف نماذج مشرفة من مبدعي المملكة الصغار

استضاف برنامج "الشارع السعودي" بقناة السعودية، اليوم الاثنين، عددًا من النماذج للمبدعين الصغار المتميزين من طلاب المدارس بالمملكة، ممن شاركوا بمسابقات محلية وعالمية في العديد من المجالات.

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وأكد فهد الزغيبي، عضو اللجنة الاستشارية للطفولة، وممثل المنتخب السعودي للروبوت لخمس سنوات، والحاصل على 50 جائزة محلية ودولية في هذا المجال، أن شغفه بدراسة مجال تصميم وتصنيع الروبوتات بدأ منذ الصغر في المدرسة، مشيرًا إلى أنه حصل على المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2023، والتي تعتبر من أصعب الفئات على المستوى الهندسي والبرمجي.

وأوضح الزغيبي، أن شغفه بالبرمجة وتصميم الروبوت بدأ منذ التحاقه بالصف الرابع الابتدائي، حيث بدأ الأمر بحب الاكتشاف والفضول لمعرفة عالم الروبوتات، إلى أن وصل للاحتراف من خلال المشاركة بالبطولات والمسابقات، والتي أهلته لتمثيل الوطن في العديد من المحافل الدولية.

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من جانبه، قال عبد العزيز القحطاني، عضو اللجنة الاستشارية للطفولة، إنه بدأ أول كتاب له بعمر 12 سنة، أعقبه تأليف سلسلة تعليمية للأطفال عندما كان طالبًا بالصف الأول الثانوي، وكان الهدف منها تبسيط القواعد الإملائية، حيث قام بنشرها بعد عرضها على المختصين.

وأضاف القحطاني، خلال حواره ببرنامج الشارع السعودي عبر قناة السعودية، أنه شارك بمعرض الكتاب في دورة 2023 خلال دراسته بالصف الثاني الثانوي، حيث شارك بأحد منصات التوقيع بجانب مشاركته كعضو بفريق الحملات والزيارات باللجنة الاستشارية للطفولة والتي تهتم بقضايا الطفل.

وأشار الطالب عبدالعزيز القحطاني، المشارك في مسابقة إبداع 2020 وجائزة الشارقة للتأليف المسرحي، إلى أن فريقه باللجنة يعنى بالتنسيق والتخطيط والتنفيذ للزيارات والحملات مثل "لك حق"، "ويتربى بعزكم" وغيرها من الحملات التي تستهدف الطفل في المملكة، بجانب طرح ومناقشة الآراء والمقترحات الآراء خلال الاجتماعات الدورية بمجلس الطفولة.

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