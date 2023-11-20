سوناك: الوضع في غزة مأساوي وزيادة المساعدات الإنسانية إلى 30 مليون جنيه إسترليني

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الموقف على الأرض في غزة مأساوي ويزداد سوءًا، داعيًا إلى إنهاء معاناة المدنيين الأبرياء في غزة.

وأوضح سوناك في كلمته خلال القمة الدولية لأمن الغذاء التي أقيمت في لندن، أن الأوضاع في غزة تسوء وهناك حاجة إلى دخول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن بلاده تضغط من أجل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وإيصال الغذاء والوقود والدواء.

وقال سوناك "إن بلاده ستضاعف المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين، بزيادة قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني".