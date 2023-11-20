دورة الألعاب السعودية 2023.. المملكة تستعد بـ31 موقعًا لاستقبال فاعليات البطولة الأكبر

استعدادًا لانطلاق منافسات الحدث الرياضي الأكبر، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، جاهزية 31 موقعًا رياضيًا لاستقبال فاعليات البطولة التي تقام بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي يتنافسون في 53 لعبة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أن مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، منافسات 21 لعبة، فيما تستضيف صالة نادي النصر منافسات كرة قدم الصالات (رجال وسيدات) وكرة القدم خماسيات الصالات - للصم، وتحتضن الصالة الرياضية بنادي الرياض منافسات المبارزة ورفع الأثقال، وستقام منافسات ألعاب القوى البارالمبية والرجبي وألعاب القوى في مضمار نادي الرياض.

كما تضم مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية منافسات 3 ألعاب، هي الجمباز في صالة الجمباز، فيما ستقام منافسات السهام والكريكت في الملعب الفرعي، فيما ستحتضن جامعة الملك سعود 12 لعبة، على أن تقام منافسات الدراجات الهوائية في الجامعة وبعض الطرق بالرياض، أما جدة فسوف تحتضن منافسات 3 ألعاب، هي الملاحة الشراعية في نادي اليخوت، والتزلج الشراعي في منتجع لاجونا، والجيت سكي في درة العروس.

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