“الصحة العالمية” تشيد ببرامج المملكة الإنسانية حول العالم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في لندن.

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وخلال اللقاء أشاد تيدروس أدهانوم، ببرامج المملكة الإنسانية المنفذة عبر ذراعها الإنسانية "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"؛ لتحسين الوضع الصحي ودعم البرامج الطبية حول العالم.

كما شهد اللقاء بحث الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي المنعقدة في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في غزة و أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والصحية لأهالي قطاع غزة، فضلًا عن إمكانية الشراكة بين المركز والمنظمة.

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