“التخصصات الصحية” تحتفي بأكثر من 9 آلاف خريج من البورد السعودي 2023

احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الاثنين، بتخريج 9552 خريجًا وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

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وخلال كلمته، أعرب وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عن تهنئته للخريجين بما حققوه خلال مسيرتهم العلمية، مؤكدًا أن التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية من شأنها الارتقاء بقدرات الخريجين لتقديم الأفضل من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح وزير الصحة، أن منظومة القطاع الصحي تعتمد على مبدأ الجودة من خلال الاعتماد على نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال يضمن الحفاظ على صحة المجتمع.

وخلال الحفل الذي حضره وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعدد المسؤولين، أدى الخريجون والخريجات القسم، كما تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن تطور الممارسة المهنية الصحية في المملكة.

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