شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى محافظ الدرعية

ضمن الحملة الترويجية للحدث الرياضي الأكبر في المملكة، وصلت شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، إلى محافظة الدرعية، مساء الاثنين.

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وكان في استقبال الشعلة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، محافظ الدرعية، وذلك في حي الطريف التاريخي الذي يمثل انطلاق الدولة السعودية الأولى.

وخلال مراسم وصول مسيرة الشعلة، تجول صانع المحتوى والمدون المرئي السعودي ثنيان خالد، بالشعلة في الحي التاريخي، المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

فيما أعرب محافظ الدرعية عن سعادته وفخره واعتزازه بالشعلة السعودية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، منوهاً إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعاً وطنياً إستراتيجيًا.

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