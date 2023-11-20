إيطاليا إلى يورو 2024.. والمواجهات المباشرة تُقصي الأوكران

تأهل منتخب إيطاليا حامل اللقب الى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعد تواجده بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة (ج)، في حين ستخوض أوكرانيا الملحق المؤهل للبطولة.

وتعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه أوكرانيا سلبيًا خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "باي ارينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إيطاليا إلى 14 نقطة جمعتها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة مثلهما، حيث استفاد المنتخب الإيطالي من قاعدة المواجهات المباشرة مع منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة، بعدما فاز الطليان 2-1 ذهابا.

فيما تصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 4 فقط.