كانتي يصدم الاتحاد قبل كأس العالم للأندية

وجه الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد صدمة قوية لفريقه قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم للأندية 2023.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة بين 12 و22 من شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي الاتحاد مدة غياب نجولو كانتي بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها بالجولة الماضية بدوري روشن أمام أبها بالمباراة التي انتهت بفوز العميد 4-2.

وأوضح الاتحاد أن كانتي واصل برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في مباريات الفريق.

📝| اتحادنا هذا الاثنين pic.twitter.com/ZY9dDqx94w — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 20, 2023

وبالتالي سيغيب كانتي عن مباريات فريقه أمام الاتفاق والخليج وضمك بالدوري السعودي، بجانب أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وباتت هناك شكوك تحوم حول موقف النجم الفرنسي من المشاركة رفقة ناديه الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي سيفتتح مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول للمسابقة يوم 12 ديسمبر المقبل.