اللذيذ يكشف تفاصيل مفاوضات ميسي.. ومفاجأة بشأن مبابي

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، التفاصيل الكاملة لمفاوضات التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الصيف الماضي.

وكان الهلال قريبا من التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن النجم المتوج بالكرة الذهبية قرر في النهاية الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

وقال اللذيذ، في الجزء الثاني من حواره مع برنامج "كورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "مفاوضاتنا مع ميسي كانت مثل أي مفاوضات أخرى، فقد يقبلها وقد يرفضها".

وأضاف: "بعض اللاعبين الذين وصلوا للمرحلة التي وصل لها ميسي، تكون المادة "الأموال" مهمة لهم لكن لديهم خيارات أخرى، اللاعب إنسان يهتم لمصلحة عائلته وأبناءه، ويضع كل هذه الأمور ويقيمها".

وأنهى قائلا: "أجزم أن عرضنا كان الأفضل، وبذلنا مجهودا بالنسبة 100% من أجل أن تتم صفقة ميسي إلى الهلال".

سعد اللذيذ يكشف التفاصيل الكاملة للمفاوضات التي تمت مع #ميسي #كورة_روتانا pic.twitter.com/JDzGCfflPF — برنامج كورة (@korarotana) November 20, 2023

وفي سياق آخر، كشف سعد اللذيذ مفاجأة بشأن الدخول في مفاوضات مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من أجل ضمه لصفوف الهلال، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس صحيحا.

وقال اللذيذ: "لم نتفاوض مع مبابي للهلال نهائيا، وما تردد بشأن ذلك الأمر عبر وسائل الإعلام غير صحيح، المفاوضات معناها الجلوس ودراسة العرض، ولم يكن هناك مفاوضات سواء من جانبنا أو الهلال".