“الصحة العالمية” تحصي أكثر من 11 ألف شهيد وفقدان الآلاف في غزة

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 11 ألف حالة شهيد، موضحًا أن هذا الرقم حتى يوم الجمعة، مستدركًا أنه من المؤكد أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين.

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وأوضح، راين خلال تقديمه إحاطة شاملة حول آخر تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، أن الغالبية العظمى من الشهداء من النساء والأطفال، وما تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل ما يصل إلى 1,500 طفل على الأقل.

وقدم كل من المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، وكبير مسؤولي الطوارئ في فريق المنظمة في غزة روبرت هولدن إحاطة شاملة حول آخر تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة، خلال لقاء مع صحفيين في نيويورك.

ووصف المسؤولان، الوضع في غزة بأنه "يائس للغاية"، وشددا على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى المتضررين من الصراع في جميع أنحاء قطاع غزة.

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وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط شديدة، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المستشفيات مغلقة وليس هناك سوى سبعة مستشفيات من أصل 36 تعمل في غزة، مضيفًا أن تقريبًا جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي، توقفت عن العمل.

زيارة الصحة العالمية لغزة

بدوره، تحدث كبير مسؤولي الطوارئ في فريق منظمة الصحة العالمية في غزة عن الزيارة التي قام بها فريق مشترك بين وكالات الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وأوضح هولدن أنهم وجدوا 33 مولودًا جديدًا في حالة حرجة، توفي اثنان منهم خلال يومي السبت والأحد، مبينًا أن العاملين في المستشفى طلبوا على سبيل الاستعجال المساعدة في تسهيل نقل هؤلاء الأطفال من مستشفى الشفاء إلى مستشفى في جنوب غزة.

وفي ختام تصريحاته قال: "تمكنا من إحضار هؤلاء الأطفال مع بعض أفراد الطاقم الطبي الذين كانوا يعتنون بهم حتى يتمكنوا من توفير الرعاية المستمرة أثناء الرحلة وفي المستشفى المُستقبل في الجنوب. تم نقل الأطفال مباشرة إلى وحدة العناية المركزة لتلقي المستوى المناسب من الرعاية".