تبوك تسجّل أدنى درجة حرارة في السعودية

سجّلت مدينة تبوك صباح اليوم الثلاثاء، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات السعودية، ملامسة 9 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وفقُا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة 34 مئوية.

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وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة الثلاثاء ولمدة 24 ساعة، موضحُا أن الحالة العامة للأجواء تشهد طقسًا باردًا على معظم مناطق السعودية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.