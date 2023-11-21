قرار جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن مباراة سباهان والاتحاد

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا جديدا بشأن مباراة سباهان الإيراني والاتحاد التي أُلغيت "لظروف غير متوقعة" في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بشهر أكتوبر الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن يوم 2 نوفمبر الماضي اعتبار الاتحاد فائزا بنتيجة 3-0 على سباهان، ليرتفع رصيد بطل الدوري السعودي إلى تسع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة.

وتقدم نادي سباهان باستئناف على القرار، لكنه أعلن في الساعات الأخيرة أنه تلقى رفضا للاستئناف من قبل لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أنه سيستأنف مجددا أمام محكمة التحكيم الرياضية.

پس از جلسه امروز کمیته استیناف، AFC با ارسال نامه‌ای، درخواست تجدیدنظر سپاهان بابت رأی صادرشده بازی با الاتحاد را رد کرد. باشگاه سپاهان پس از دریافت زمینه‌های رأی(GROUNDS)، در CAS، پیگیری حقوقی لازم را انجام خواهد داد. توضیحات بیشتر 👇🏻https://t.co/GY3kyoLyqC — باشگاه فولاد مبارکه سپاهان (@fmsepahansc) November 20, 2023

وقال نادي سباهان في بيان مقتضب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "بعد اجتماع لجنة الاستئنافات اليوم، أرسل الاتحاد الآسيوي خطابًا ورفض استئناف سباهان بشأن قرار المباراة ضد الاتحاد".

وأضاف: "بعد استلام الخطاب، سيقوم نادي سباهان بالمتابعة القانونية اللازمة في محكمة التحكيم الرياضية CAS".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر تغريم سباهان مبلغ 200 ألف دولار ومنعه من اللعب على أرضه 3 مباريات إضافة إلى إلزامه بإزالة التماثيل واللافتات الموجودة في ملعب نقش جهان.