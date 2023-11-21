“حقوق الإنسان” تُطلق حملة “أقل من 18” احتفالاً باليوم العالمي للطفل

أعلنت هيئة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملةً موسعةً بعنوان "أقل من 18"، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به عالميًا في يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وتأتي حملة "أقل من 18" في سياق جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لجميع فئات المجتمع.

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ويرمز شعار الحملة "أقل من 18"، إلى رسائل هامة تشمل: (العمر الخالي من العنف الجسدي، ومجتمع خالي من الأذى النفسي، وحياة خالية من التحرش، ومرحلة خالية من الاستغلال المادي، وعمر خالي من التمييز، ومحتوى خالي من العبارات المسيئة).

وشملت الحملة، عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عددٍ من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الايتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.

وتستهدف الهيئة من خلال مسارات الحملة إلى لفت الانتباه لدى شرائح المجتمع كافة تجاه حقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه وتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، والتحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وتوجيه الآباء والمربين حول حماية الأطفال وصون حقوقهم في وجود أسرة آمنة وتربية سليم، وحقوقهم في التعليم، والصحة والرعاية والحماية وغيرها.

نسعى جميعاً من أجل حياة أكثر أماناً لهم..

نعم هم #أقل_من_١٨ ولكن بحياة أكثر رعاية وأكثر اهتمام#اليوم_العالمي_للطفل pic.twitter.com/ElbyfsEzEl — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) November 20, 2023

تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وحفز مختلف القطاعات لتخصيص يوم للأطفال مع أولياء الأمور لنشر الوعي عبر تحقيق تجربة فعّالة تمزج بين إشراك الطفل في المهارات وتوجيه رسائل هادفة للأطفال وأولياء الأمور تؤكد على أهمية حقوقهم وحمايتهم وضمان حصولهم على التربية والمحتوى المناسب.

وتسعى الهيئة عبر مختلف القنوات والمسارات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتحسين جودة حياتهم وبناء مستقبل واعد لهم، من خلال تدشين وتطوير مختلف المبادرات المتخصصة المعززة لجوانب التعريف والتثقيف والتوعية.