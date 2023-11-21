هاري كين: يمكن لمنتخب إنجلترا الشعور بالفخر رغم التعادل

أكد النجم هاري كين أن المنتخب الإنجليزي يجب أن يشعر بالفخر إزاء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، رغم التعادل في مباراته الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية 1 / 1 أمس الاثنين.

وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة بفارق ست نقاط أمام نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني، وكان قد حسم تأهله إلى نهائيات يورو 2024 قبل آخر جولتين من مباريات المجموعة.

وقال هاري كين في تصريحات للقناة الرابعة بالتليفزيون البريطاني :"مباراة صعبة، كنا نعرف أنها ستكون هكذا، وقد كانت المواجهة صعبة أمام فريق لائق على ملعب من الصعب تطبيق أسلوب لعبنا عليه."

وأضاف :"تأخرنا بهدف رغم تفوقنا في الأداء... كان من المهم بالنسبة لنا أن نرد بهدف وكان أمرا مخزيا ألا نضيف هدفا ثانيا."

وتعادل المنتخب الإنجليزي بعد ثوان من مشاركة هاري كين من مقعد البدلاء، حيث أسفر الضغط عن قيام ياني أتاناسوف لاعب مقدونيا الشمالية بإسكان الكرة في شباك منتخب بلاده.

وقال هاري كين :"أنا واثق من أنه هدف عكسي. ولو كان هناك هدف آخر سيسجل، لكان من نصيبنا."

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"يمكننا أن نكون فخورين حقا بمشوارنا في التصفيات."

وارتدى كايل ووكر شارة قيادة المنتخب الإنجليزي منذ البداية ، وقد سجل ريكو لويس زميله في مانشستر سيتي، ظهوره الأول بالمنتخب قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 19 .

وقال ووكر في تصريحات للقناة الرابعة بالتليفزيون البريطاني :"أعتقد أنه بعد التصفيات التي خضناها، كان من المؤكد أن الأمور ستكون صعبة هنا، لكننا تماسكنا وانتزعنا نقطة."