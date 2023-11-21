رغم التأهل لليورو.. استقالة مدرب التشيك

استقال ياروسلاف شيلهافي من منصب المدير الفني للمنتخب التشيكي، بعد أن قاد الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وحسم المنتخب التشيكي تأهله إلى نهائيات يورو 2024 إثر الفوز على منتخب مولدوفا 3-0 أمس الاثنين في الجولة الثامنة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات.

وقال شيلهافي في تصريحات للتليفزيون التشيكي أدلى بها باسمه وباسم أعضاء الجهاز الفني، وقد نشرها الاتحاد التشيكي في بيان :"رغم أننا سعداء الآن، لقد قررنا بالفعل قبل المباراة ألا نستمر."

Jaroslav Šilhavý nebude v reprezentaci dále pokračovat. pic.twitter.com/YtmGe91poF — Sporťák (@SportakCZ) November 20, 2023

وأضاف :"الضغوط كانت هائلة بالفعل، وأحيانا لم أكن أفهمها. وهذا ساهم أيضا في اتخاذنا هذا القرار."

وتابع :"أنا مقتنع بأننا أدينا عملنا، وقد تركنا نتائج جيدة."

ويتولى شيلهافي تدريب المنتخب التشيكي منذ عام 2018، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية نوفمبر الجاري.

وقاد شيلهافي المنتخب التشيكي للوصول إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية، التي أقيمت عام 2021، لكن الفريق أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، كما تأهل إلى نهائيات يورو 2024 عبر الجولة الأخيرة في التصفيات أمس الإثنين.

وكان شيلهافي قد أطاح في مطلع هذا الأسبوع بثلاثة لاعبين من المنتخب بسبب انتهاك قواعد المنتخب، حيث قاموا بالذهاب إلى ملهى ليلي.