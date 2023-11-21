تقرر تغيير القناة الناقلة لمباراة الأردن والسعودية التي تجمع بين الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني مساء اليوم الثلاثاء في عمّان، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأردن والسعودية؟

وكان من المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات الكأس "Alkass One HD".

لكن قبل ساعات من انطلاق المباراة، تم سحب الحقوق من قنوات الكأس، وستقوم قناة SSC بنقل مباراة الأردن والسعودية الليلة.

وستنقل المبارة عبر قناة "SSC HD1" بتعليق عيسى الحربين.

موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم

وتقام مباراة الأردن والسعودية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في استاد عمان الدولي.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر ترتيب مجموعته وفي جعبته 3 نقاط بعد فوزه على باكستان في الجولة الأولى برباعية نظيفة، فيما يأتي الأردن في المركز الثاني بعد تعادله مع طاجيكستان.