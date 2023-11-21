الربيعة بقمة الأمن الغذائي في لندن: 2 مليار دولار مساهمات “إغاثي الملك سلمان” في مشاريع التغذية

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.

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وخلال كلمته في أولى جلسات عمل القمة بعنوان "نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية"، أكد الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هناك أكثر من 52 مليون طفل حول العالم يعانون من هزال الأطفال وأمراض سوء التغذية، وهناك الكثير ممن فقدوا حياتهم مؤخراً أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية.

وأشار الربيعة، إلى أن مساهمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مشاريع الأمن الغذائي تجاوزت الـ 2 مليار دولار، بالإضافة إلى 179 مليون دولار في الأنشطة المتعلقة بالتغذية.

وأوضح المشرف على إغاثي الملك سلمان، أن تدخلات المركز تسهم في علاج قضايا الأمن الغذائي والتغذية من خلال اعتماد إستراتيجية دمج برامج التغذية مع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتدخلات الصحية؛ لإنقاذ حياة الأطفال المعرضين للخطر، بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية.

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