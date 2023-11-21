متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث لـ”الوئام”: استعرضنا 3 ادعاءات موجهة لدول التحالف بشأن حوادث في اليمن

جمال المرشدي - الرياض

كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، خلال مؤتمر صحفي عقد في في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، عن تقييم عددٍ من الحوادث حول ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور لـ"الوئام" أن الحالة الأولى خاصة بادعاء من منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستهداف قوات التحالف لمنزل في قرية نوبة عامر، ومن خلال الإجراءات اتضح أن هناك استهداف لمنطقة تبعد 700 متر عن القرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أنه لم يتم استهداف أي منزل خلال تلك العملية، وهذا ما تم عرضه في المؤتمر.

وأشار إلى أن الحالة الثانية خاصة بالادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مكتب جمارك عفار بمحافظة البيضاء، وتبين أن التحقيقات كشفت أن وحدة من قوات التحالف تعرضت للقصف في اليوم التالي لعمليات الاستهداف التي تمت لمعسكر لواء 26 حرس جمهوري بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وتابع، أن ذلك أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، وأنه بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل معسكر لواء 26 حرس جمهوري، وسلامة المباني من الأضرار.

وعن الحالة الأخيرة، قال المنصور، إن الحالة الثالثة خاصة بفندق ميركيور في مديرية خور مكسر في محافظة عدن، موضحًا أنه خلال زيارة الفريق تبين صحة الادعاء باستهداف واجهة الفندق.

وأشار إلى أنه رغم صحة الادعاء، لكن يجب الانتباه إلى أن هذا هدف عسكري، حيث استولت عليه مليشيا الحوثي المسلحة، واستخدمته لإدارة العمليات العسكرية، وبالتالي فإن إجراءات التحالف ضده صحيحة وتتفق مع القوانين الدولية.