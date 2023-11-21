التجارة: 31% نمو في سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنهاية الربع الثالث 2023

أعلنت وزارة التجارة، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور ومنتجاتها في المدينة المنورة قد شهدت نموًا بنسبة 31% بنهاية الربع الثالث 2023م.

إقرأ أيضًا: التجارة تضبط مستودعين ومعملًا قاموا بممارسات غش تجاري

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجلاً تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة "تراث المدينة"، التي تهدف للقيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنورة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

إقرأ أيضًا:

التجارة: نمو نشاط البرمجة والتصميم بنسبة 12% بنهاية الربع الثالث 2023