برئاسة فيصل بن فرحان.. لجنة التحرك العربي الإسلامي تصل موسكو لبحث أزمة غزة

إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية بالرياض، وصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة إلى موسكو، لبحث ومناقشة الأوضاع في قطاع غزة مع وزير الخارجية الروسي.

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ويرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة، بصفتها رئيس القمة العربية والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويشارك في لجنة التحرك العربي الإسلامي، كل من وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني ووزير خارجية المصري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، ووزير الخارجية التركي.

كما يشارك باللجنة وزراء خارجية إندونيسيا ونيجيريا، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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