مجموعة السعودية.. طاجيكستان تكتسح باكستان في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب طاجيكستان فوزا ساحقا أمام مضبفه منتخب باكستان وتغلب عليه 6 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتقدم منتخب طاجيكستان بهدفين سجلهما أمادوني كامولوف وروستام سويروف في الدقيقتين التاسعة و13 ثم رد منتخب باكستان بهدف للاعب راهيس نابي في الدقيقة 21 .

بعدها أضاف بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف الهدفين الثالث والرابع لطاجيكستان في الدقيقتين 26 و45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف الهدفين الخامس والسادس لمنتخب طاجيكستان لتنتهي المباراة بفوز الفريق 6 / 1 .

واعتلى منتخب طاجيكستان بذلك صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط بينما ظل منتخب باكستان بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب الأردني الذي حصد نقطة واحدة بالتعادل مع طاجيكستان في الجولة الأولى مع نظيره السعودي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط حصدها بالفوز في المباراة الأولى على باكستان.