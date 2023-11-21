القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الباحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.