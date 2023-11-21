العميمي يكشف لـ “الوئام” عن فقرات جديدة في الموسم الـ 11 لمسابقة شاعر المليون

بندر السليس - أبوظبي

ينتظر محبو الشعر في الوطن العربي، انطلاق الموسم الحادي عشر من مسابقة شاعر المليون، التي تبدأ منافساتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

الدكتور سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر وعضو لجنة التحكيم في شاعر المليون، تحدث لـ "الوئام" عن الموسم الحادي عشر من المسابقة موضحًا أن هذا الموسم سيكون استثنائي بعدد من الفقرات الخاصة بالحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

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وأضاف العميمي، لـ"الوئام" أن هناك برامج جديدة مصاحبة للموسم الحادي عشر من مسابقة شاعر المليون، مثل برنامج درب المليون وسيكون برنامجًا أسبوعيًا، ومن المقرر أن يشهد تنافسًا بين الشعراء بشكل أسبوعي.

وتابع أن هناك فقرات فنية في المسابقة، مرتبطة بالفنون الشعبية في عالمنا العربي، إضافة إلى استضافة شعراء عرب خلال حلقات المسابقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفقرات الجديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

الجدير بالذكر أن برنامج شاعر المليون أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى موسمه الحادى عشر بداية من يوم 27 يوليو الماضي، وحتى يوم 26 أغسطس الماضي، عبر الموقع الإلكترونى للمسابقة.