تسجيل 59 موقعًا أثريًا في السجل الوطني للآثار

ضمن جهودها في اكتشاف وتوثيق وحفظ مواقع التراث الثقافي في المملكة، أعلنت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الاثنين، اعتماد تسجيل وتوثيق 59 موقعاً أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار بالمملكة، تمهيدًا لإسقاطها على خرائط رقمية تُمكن من سهولة إدارتها وحمايتها.

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وقالت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها بموقع "إكس"، إن إجمالي عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للآثار بلغ 8847 موقعاً أثرياً في مختلف المناطق، والتي تمثل في مجملها إرثًا وطنيًا يعكس الثراء التاريخي للمملكة.

وتضمنت قائمة المواقع الأثرية التي تم إدراجها في السجل الوطني للآثار 22 موقعًا بمنطقة تبوك، و14 موقعًا بمنطقة الجوف، و6 مناطق في جازان.

كما شهدت منطقة حائل تسجيل خمسة مواقع أثرية، تلتها كلٌّ من منطقتي عسير والمدينة المنوّرة بواقع أربعة مواقع لكل منهما، وثلاثة مواقع في منطقة مكة المكرمة، وموقع واحد في منطقة القصيم.

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