جاياردو يكشف سبب موافقته على تدريب الاتحاد وكواليس المفاوضات

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد، سبب موافقته على تدريب الفريق وكواليس المفاوضات مع النادي.

وكان الاتحاد أعلن تعيين مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال جاياردو في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الاتحاد: "متحمس حقا، خصوصا هذه الفرصة الكبيرة والتحدي الكبير من حيث التعرف على ثقافة مختلفة في منطقة مختلفة، هذا هو السبب وراء القدرة على مواجهة التحدي باعتباره نموًا أيضًا، وليس مجرد رياضة، بل أيضًا لفهم كيف يمكن المشاركة في التطوير من الناحية الثقافية، كل ذلك شجعني كثيرًا على القدوم وكان واحدًا من الأسباب الرئيسية".

وأضاف: "أحب كل ما له علاقة بالتطوير، وحقيقة اكتشاف شيء جديد حفزني حقًا".

🗣️ حديث مارسيلو غاياردو الاول عبر المركز الاعلامي 💛 🗣️ Marcelo Gallardo Hace Su Primera Declaración A Través del Centro de Medios 💛 pic.twitter.com/hC6X4PY3y7 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 21, 2023

وعن مشاهدته لمباريات الفريق، أوضح جاياردو: "من حيث المبدأ، أحترم تمامًا العمل الفني الذي تم القيام به في النادي حتى الآن مع مدربين آخرين، والمدير الفني الأخير الذي غادر النادي منذ فترة قصيرة وحقق لقب الدوري مع الفريق، حيث حقق إنجازًا مهمًا ويمكن أن ترى بوضوح أنه بطل العام السابق".

وتابع: "رأيت بوضوح أن الفريق بطلًا، ويوجد به لاعبين جيدين بجودة عالية، ومن هذا المنطلق على أي مدرب محاولة الاندماج، لكي يرى إذا كان يستطيع من خلال العمل والتركيز على الأهداف التي على النادي تحقيقها في المستقبل للمساعدة في تحقيق إنجازات أكبر، فالأساس موجود في الفريق وهذا شيء مهم، ونتمنى عملية مواصلة بناء وتطوير الفريق".

يبدو أن غاياردو يركز على هدف محدد 🧐 pic.twitter.com/jZ4N4riUbZ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 20, 2023

وتطرق جاياردو للحديث عن كواليس المفاوضات مع الاتحاد قائلا: "تمت سريعًا، بعد قضائي سنة استراحة تامة من التدريب".

وأكمل: "قضيت قبلها 8 سنوات ونصف من العمل في نادٍ طموح واحترافي جدًا وهو النادي المفضل لي ريفر بليت، النادي الذي ولدت فيه وتطورت من جميع الجوانب سواءً في مسيرتي الفنية أو الشخصية، وبالطبع كانت سنوات طويلة جدًا ومليئة بالتحديات

وواصل: "رأيت أنه من المناسب الحصول على راحة، والبدء في تقييم فرص عمل أخرى واكتشاف فرص تدريب أخرى".

وأكد: "بعد سنة فكرت بالرغبة في استئناف النشاط مجددًا، وشجعني هذا التحدي على قبول المهمة حينما بدأنا محادثات المفاوضات، وسرعان ما جعلني الرئيس التنفيذي (دومنجوز) أتصور ما هو هذا النادي وما هي طموحاته من حيث مواصلة النمو والتطور كمؤسسة، ولديه الكثير من الأهداف لتحقيقها".

وأنهى مدرب الاتحاد قائلا: "هذا الأمر جعلني أرغب في قبول هذا التحدي لأكون جزءًا من هذا العمل وزاد من رغبتي في المجيء إلى هنا، وحينها تيقنت بأنه بالعمل ومواصلة التطوير يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة".