نائب وزير الدفاع يرأس وفد السعودية في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون

رأس الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة العمانية مسقط.

وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.

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وناقش الاجتماع الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الأعمال.