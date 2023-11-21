ولي العهد في اجتماع بريكس الافتراضي: ندعو لجهود جماعية للحد من تفاقم الأوضاع في غزة

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزة.

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وأكد ولي العهد، في كلمته على موقف المملكة الثابت والراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

فيديو | #ولي_العهد: موقف المملكة ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة#ولي_العهد_في_اجتماع_بريكس#الإخبارية pic.twitter.com/u0K9d0WlPH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2023

وشدد الأمير محمد بن سلمان، على الجهود الحثيثة للمملكة والتي بذلت لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، حيث قدمت المملكة مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال، مؤكدًا أن المملكة دعت من خلال القمم المنعقدة على أراضيها لدحر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما رفضت التهجير القسري للشعب الفلسطيني بشكل قاطع.

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وطالب رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، بإيقاف العمليات العسكرية فورًا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على تقدير المملكة لسعي دول بريكس في مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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