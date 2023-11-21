لخدمة ضيوف الرحمن.. تواصل تنفيذ مشروع طريق السيل الكبير – الرياض السريع

في إطار سعي المملكة ممثلة في قطاع الحج والعمرة، للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، تقوم الهيئة العامة للطرق بجهود متواصلة لرفع مستوى جودة الطرق وتوفير طرق ذات جودة عالية لخدمة ضيوف الرحمن والزوار وأهالي المناطق.

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وتتواصل الهيئة العامة للطرق أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض - الطائف السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين جودة طرق المملكة وتسهيل وصول وتنقل قاصدي الحرمين الشريفين.

ويتضمن الطريق الرابط عدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه، حيث يهدف لاختصار معدل زمن الرحلة ما بين جدة ومكة المكرمة إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل.

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وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل جار العمل على تنفيذها، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 75.9% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 47.4% بطول 15 كم، كما تم البدء مؤخراً في المرحلة الثالثة من المشروع التي يبلغ طولها 5كم وبلغت نسبة الإنجاز فيها 19%.

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