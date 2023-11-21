الاتصالات والتقنية: نمو متسارع في قطاع الفضاء بنسبة 87% وحجم السوق تجاوز الـ 400 مليون دولار في 2022

أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن السنوات الـ10 الماضية شهدت دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع، بحجم استثمارات تزيد على 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن سوق الفضاء لم يعد حكرًا على عدد قليل من الدول والمنظمات.

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وخلال كلمة له بجلسة أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23"، بحضور العديد من رواد اقتصاد الفضاء الدوليين، قال التميمي، إن الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء تجعل المملكة ممكنًا لتقنيات المجال، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة ما يزيد على 400 مليون دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.

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وأشار محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إلى سعي المملكة لتعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، متوقعًا أن ينمو حجم اقتصاد الفضاء العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 738 مليار دولار بحلول عام 2030.

ونوه إلى أن المملكة تركز على بناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها، والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، اعتمادًا الكوادر الوطنية، من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة.

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