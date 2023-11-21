كأس موسم الرياض يجمع النصر والهلال وإنتر ميامي الأمريكي

أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، التي ستقام مبارياتها بنظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

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ومن المقرر انطلاق البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في العاصمة الرياض، في منطقة” المملكة أرينا” التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

ورحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية؛ لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

من جهته، أكد السيد خورخي ماس ترحيبه بمشاركة نادي إنتر ميامي الأمريكي في موسم الرياض، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة.

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