جيرارد يرفع من درجة تحضيرات الاتفاق استعدادًا لمواجهة الاتحاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات فارس الدهناء لاستضافة الاتحاد يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة 14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

اشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم الإحماء في الملعب.

بعدها نفذ اللاعبون تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة، تلى ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، قبل أن يطبق لاعبي الفريق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.