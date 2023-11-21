الهلال يعلن إصابة ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه الصربي أليكسندر ميتروفيتش.

ياتي ذلك عقب عودة ميتروفيتش من مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2024.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الهلال، أن ميتروفيتش لم يُشارك في التدريبات الجماعية؛ لشعوره بآلام في مفصل القدم.

وأدّى الهلال عصر اليوم الثلاثاء مرانًا اعتياديًا ضمن تحضيراته لاستئناف المنافسات.

بدأ المران بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة ثم خاض اللاعبون مناورة فنية جمعتهم بفريق هلال 19.

وسجل ميتروفيتش 10 أهداف خلال 11 مباراة في الدوري

ويحل الهلال المتصدر برصيد 35 نقطة، ضيفًا على الحزم، ضمن منافسات دوري روشن بعد نهاية فترة التوقف الدولي.