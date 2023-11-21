فلسطين تخسر بصعوبة أمام أستراليا في التصفيات الآسيوية

تغلب المنتخب الأسترالي بصعوبة على نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، بنتيجة هدف دون رد.

أقيمت المباراة مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة للدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

سجل هاري سوتار هدف الفوز في الدقيقة 18 من مباراة استحق فيها "الفدائي" الخروج متعادلًا على أقل تقدير بالنظر إلى أدائه المميز على مدار الشوطين.

حققت أستراليا فوزها الثاني تواليًا بعدما كانت اكتسحت بنغلادش بسباعية نظيفة لتعزز صدارتها للمجموعة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن لبنان الثاني الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليًا بعد تعادله أمام فلسطين سلبًا.

الفوز رفع رصيد منتخب أستراليا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد فلسطين عند نقطة واحدة في المركز الثالث.