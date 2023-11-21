الأخضر يفوز على الأردن بهدفين ويتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًا على نظيره الأردني بنتيجة هدفين دون رد.

أقيم اللقاء مساء اليوم على "استاد عمّان الدولي" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تقدم صالح الشهري بالهدف الأول بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30.

رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة.

فيما توقف رصيد الأردن عند نقطة وحيدة في المركز الثالث خلف طاجيكستان صاحبة النقاط الأربع بعد فوزها اليوم 6-1 على باكستان التي تذيلت الترتيب بلا رصيد.

وتضم مجموعة الأخضر منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية مساء الاثنين بعد أن غادرت محافظة الأحساء ظهرًا من مطار الأحساء الدولي.

وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.