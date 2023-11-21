فهد بن نافل: عقوبة منع القيد حرمتنا من التعاقد مع رونالدو

كشف رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، عن السبب الذي منع انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، لصفوف "الزعيم".

وقال بن نافل في تصريحات إعلامية، الثلاثاء: "كما ذكرت منع التسجيل هو الذي حرمنا من التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "الخيرة فيما اختاره الله ونجحنا في اختياراتنا الأخرى وحققنا الأهم وهو تحقيق البطولات وليس تحقيق الصفقات".

وأوضح رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية: "برنامج الاستقطاب برنامج مهم كل الأندية استفادت من هذا البرنامج الذي عزز قوة وأهمية الدوري السعودي".

وختم: "سعداء باللاعبين الذين حصلنا عليهم، وسعداء بالدعم، نرى أننا قادرون على تمثيل المملكة خير تمثيل، وهذا هو عادة الهلاليين".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.