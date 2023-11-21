مانشيني: قدمنا مستوى عاليًا أمام الأردن.. وأتابع جيدًا الدوري لاختيار الأفضل

عبر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، بالفوز الذي حققه "الأخضر" ضد مضيفه الأردني (2-0).

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية المباراة: "الحقيقة قدمنا مستوى عاليًا، ولا يزال لدينا المزيد من الوقت لنتطور بشكل أفضل وأكبر".

وأضاف: "الشوط الثاني حدث بعض التراجع، لكن في النهاية حصدنا النقاط الكاملة".

وأوضح: "تغيير عدد من لاعبي خط الوسط ليس له صلة بخلق توليفة لكأس آسيا، فالحديث عن هذه المسابقة لا يزال مبكرًا وسابق لآوانه، أمامنا شهران كاملان".

وأردف: "أنا أتابع اللاعبين جيدًا في الدوري المحلي لاختيار الأفضل، ومنحهم فرصة المشاركة".

وختم مانشيني حديثه: "منتخب الأردن جيد، ولديه فرصة بالوصول إلى أهدافه رغم خسارة الليلة".