أنمار الحائلي: الاتحاد لم يُدعم بالشكل المثالي كما حدث لأندية كثيرة منافسة

يرى أنمار الحائلي، رئيس شركة نادي الاتحاد، أن ناديه لم يُدعم بالشكل المثالي كما حدث لأندية كثيرة منافسة حصلت على تعاقدات أكبر.

وقال الحائلي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو: "إننا حصلنا في الفترة الصيفية من خلال برنامج الاستقطاب على 4 تعاقدات بخلاف كثير من الأندية التي حصلت على 8 تعاقدات أجنبية".

وأضاف: "من حق الجماهير أن تعاتب وتطالب، فمن غير المعقول أن تشاهد تعاقدات الأندية المنافسة ولا تطالب بتعاقدات مماثلة بالجودة والقيمة ذاتيهما".

وواصل: "آثرنا الصمت احترامًا للبرنامج، لكن إذا كان الحديث بهذه الشفافية، كما تطرق سعد اللذيذ، فكنا نتمنى الحديث بشكل كامل عن متطلبات الاتحاد، والتطرق لكل المواضيع وما حدث في الأسبوع الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية في لندن فيما يخص موضوع محمد صلاح والمفاوضات مع ناديه ليفربول، وأيضاً ماركينيوس والمفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان، إضافة إلى دي بروين وغوندوغان وراموس".

وأكمل: "طالبنا برنامج الاستقطاب بعدد من الأسماء، واستجاب لمتطلباتنا بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، إضافة إلى مواطنه نغولو كانتي، والثنائي فابينهو وجوتا، ولكن في الوقت ذاته لم تُنفذ المتطلبات الأخرى، وعملنا في الفترة الصيفية وفق الميزانية المحددة لنا".

وعن المدير الفني الجديد للاتحاد مارسيلو غاياردو، قال: "حرصنا على استقطاب غاياردو لامتلاكه سيرة ذاتية كبيرة، إضافة إلى مطابقة احتياجات فريق كرة القدم الأول مع المميزات التي يملكها".