انطلاق دورة السباحة للأولمبياد الخاص في جدة

انطلقت بمحافظة جدة، الدورة التدريبية الإقليمية لمدربي رياضة السباحة للأولمبياد الخاص التي ينظمها الأولمبياد الخاص السعودي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبدالرحمن القريشي، أن الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام، يشارك فيها 14 دولة، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة، والذي مثل حضورها 10 مدربين من مختلف مناطق المملكة، وتتضمن جانبين تدريبيين "عملي ونظري " لرياضة السباحة، تحت إشراف مدرب الدورة الدكتور مصطفى ماجد خليل.

وقدم القريشي للحضور البطل محمد العليان، الحاصل على الميدالية الفضية في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ببرلين 2023، مؤكداً حضوره الدورة لاستكمال مشواره الرياضي كمدرب لرياضة السباحة في الأولمبياد الخاص ضمن رؤية الاتحاد في الاهتمام بلاعبيه و أبطاله و تقديم فرص جديدة لهم.

بدورها ثمّنت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي، لجميع الحضور وجودهم ومشاركتهم في الدورة، مشددةً على أهمية دور المدرب المهم في حياة لاعب الأولمبياد الخاص.

فيما أعرب ممثلا الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور شريف الفولي والدكتور عماد محيي الدين عن تقديرهما للدور الذي يلعبه الأولمبياد الخاص السعودي في استضافة الأحداث الرياضية و تنشيط البرنامج عبر المبادرات المتعددة منوهين بالنقلة الكبيرة التي تعيشها المملكة في المجال الرياضي.