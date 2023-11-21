رئيس ريال مدريد يدعم جافي برسالة خاصة

حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على توجيه رسالة دعم للإسباني بابلو جافي، نجم وسط برشلونة، والذي تعرض لإصابة قوية.

وأعلن برشلونة إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة إسبانيا وجورجيا، بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس الأمم يورو 2024.

وفقًا لإذاعة "كاديني كوبي" الإسبانية، انضم بيريز لثنائي ريال مدريد داني كارفاخال وخوسيلو ماتو، اللذان حرصا على مؤازرة جافي، وأرسل لنجم برشلونة رسالة خاصة.

وتأكد غياب جافي عن البلوجرانا حتى نهاية الموسم، إلى جانب صعوبة لحاقه بالمشاركة في أولمبياد باريس ويورو 2024.

وشارك جافي هذا الموسم في 15 مباراة مع برشلونة، 13 منها في التشكيل الأساسي.

وفاز النجم الدولي الشاب مع برشلونة بلقب الدوري موسم 2022/23، وكأس السوبر الإسباني في نفس الموسم.