السعيدي لـ “الوئام”: أكثر من 1000 شاعر شاركوا في التصفيات الأولية لـ”شاعر المليون” بموسمه الحادي عشر

كشف عمر السعيدي مدير قسم الإعلام ولجنة المهرجانات والبرامج الثقافيه، عن أخر تفاصيل رحلة البحث عن "شاعر المليون" في موسمه الحادي عشر التي أقيمت لأول مرة هذا العام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتوازي مع مهرجان أبوظبي للشعر، وذلك لمقابلة الشعراء والاختبارات الشفوية والتحريرية والتقييمات.

وأوضح السعيدي في حديثه لـ “الوئام” أن التسجيل هذا الموسم من "بيرق الشعر" بدأ في شهر يوليو الماضي بمشاركة 1027 شاعر سجلوا في البرنامج وتم فرزهم حتى وصلوا إلى 500 شاعر تم استضافتهم في أبو ظبي ضمن برنامج أبوظبي للشعر".

وأضاف: "تم اختبار 100 شاعر ممن سيشاركون اليوم في برنامج شاعر المليون بموسمه الحادي عشر الذين يتنافسون على لقب (بيرق الشعر)، هذا البرنامج الذي أصبح الأكبر على المستوى العربي".

وكانت أولى حلقات الموسم الحادي عشر لبرنامج شاعر المليون قد انطلقت مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي بمشاركة 48 شاعرا من المتأهلين إلى الحلقات المباشرة.