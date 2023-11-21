كرواتيا تتأهل لكأس أوروبا 2024 بالفوز على أرمينيا

أكمل منتخب كرواتيا عقد المتأهلين لكأس أوروبا 2024 بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب أرمينيا بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب ماكسيمير في إطار الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الرابعة من التصفيات.

سجل هدف كرواتيا والمباراة الوحيد اللاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 43، ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 16 نقطة لينجح في اقتناص المركز الثاني،بينما تجمد رصيد منتخب أرمينيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب تركيا مع مضيفه منتخب ويلز بهدف لكل منهما ،تقدم منتخب ويلز في الدقيقة السابعة عن طريق نيكو ويليامز ،وعدل المنتخب التركي النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق يوسف يازجي من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة أضاع منتخب ويلز حظوظه في التأهل المباشر لبطولة أوروبا بعدما أصبح رصيده 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، تعادل منتخب فرنسا مع مضيفه اليونان بهدفين لكل منهما، ورفع منتخب فرنسا رصيده الي 22 نقطة في صدارة المجموعة، بينما أصبح رصيد اليونان 13 نقطة في المركز الثالث.

وحققت هولندا فوزًا كبيرًا على جبل طارق بسداسية نظيفة، لترفع رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني ،وتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.