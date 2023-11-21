فرنسا‬⁩ تختتم تصفيات كأس أوروبا 2024 بتعادل إيجابي مع اليونان

اختتم المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله إلى نهائيات بطولة أمم اوروبا 2024، مرحلة التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2 الثلاثاء في الجولة الثامنة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الأول (42)، قبل أن تقلب اليونان الطاولة في الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس (56) وفوتيس يوانيديس (61).

وأدرك يوسف فوفانا التعادل للضيوف وأنقذهم من الخسارة الأولى في التصفيات (74).

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات توالياً وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها.

وفازت هولندا على جبل طارق بسداسية نظيفة من الأهداف، في مباراة فرض خلالها كالفين ستينغس نفسه نجمًا بتسجيله ثلاثية (10 و50 و62).

وأضاف ماتس فيفر (23) وتون كوبمينيرس (38) وكودي خابكو (81) الأهداف الثلاثة الأخرى للمنتخب البرتقالي.